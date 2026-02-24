Два рейса из Нижнего Новгорода не могут вылететь в Сочи

Два самолета до Сочи задержали в Нижнем Новгороде 24 февраля. Такие данные отображаются на онлайн-табло международного аэропорта имени Чкалова.
Рейс авиакомпании Ikar, который должен был вылететь в 5:30, отложен до 00:00 25 февраля. А рейс авиакомпании Belavia, первоначально запланированный на 22:00 23 февраля, перенесли на 12:00 24 февраля.
Ранее сообщалось, что 855 пассажиров из аэропорта Нижнего Новгорода в связи с ограничениями полетов отправили в Москву автобусами.
