Приём заявок на обучение по программе "Лидеры предпринимательства" стартовал в Нижегородской области Бизнес

В Нижегородской области открылся приём заявок на участие в новой молодёжной образовательной программе "Лидеры предпринимательства". Проект организован правительством региона и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО). Заявки принимаются до 8 апреля включительно.

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что новая программа станет хорошим дополнением к тем возможностям, которые уже созданы в регионе благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и центру "Мой бизнес".

Отбор на программу будет проводиться на конкурсной основе. Открытие образовательной площадки запланировано на середину апреля 2024 года, а само обучение продлится до июня (9 недель).

Для участия в проекте будут отобраны 200 активных участников от 18 до 35 лет, из которых впоследствии будет сформировано молодёжное сообщество нижегородских предпринимателей.

Они научатся работать с ключевыми инструментами для успешного создания и ведения бизнеса, а также разработают и протестируют свой проект под руководством наставников.

Так, в учебный план войдут очные мастер-классы от бизнес-экспертов, работа с персональными наставниками, предпринимательский практикум, выездные мероприятия. В ходе итогового конкурса бизнес-проектов можно будет выиграть грант на развитие своего дела.

Подробнее о программе и процессе подачи заявок можно узнать на сайте проекта, а также в официальной группе "ВКонтакте".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.