Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
23 марта 2024 09:24  [82] Приём заявок на обучение по программе "Лидеры предпринимательства" стартовал в Нижегородской области
22 марта 2024 18:52  [211] Нижегородское ООО "Рост НН" получило льготный займ от ФРП на развитие производства
22 марта 2024 13:39  [237] Нижегородцы смогут приобрести авиа, ж/д и автобусные билеты в МТС Travel
22 марта 2024 12:33  [257] Новое кафе построят в Слободе Печеры в Нижнем Новгороде
22 марта 2024 09:11  [260] Нижегородский ФРП заключил соглашение с белорусским Фондом финансовой поддержки предпринимателей
21 марта 2024 18:37  [340] Эн+ продолжает инвестировать в развитие образовательной инфраструктуры регионов страны
21 марта 2024 18:30  [348] Нижегородские предприятия туризма смогут стать участниками нацпроекта "Производительность труда"
21 марта 2024 12:11  [329] МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен
21 марта 2024 11:55  [387] Более 40 коммерсантов приняли участие во встрече Егора Полякова с бизнес-сообществом
21 марта 2024 09:06  [348] Более 200 переговоров провели нижегородские компании в ходе международного Дня поставщика в Минске
Бизнес

Приём заявок на обучение по программе "Лидеры предпринимательства" стартовал в Нижегородской области

23 марта 2024 09:24  [82] Бизнес

В Нижегородской области открылся приём заявок на участие в новой молодёжной образовательной программе "Лидеры предпринимательства". Проект организован правительством региона и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО). Заявки принимаются до 8 апреля включительно.

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что новая программа станет хорошим дополнением к тем возможностям, которые уже созданы в регионе благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и центру "Мой бизнес".

Отбор на программу будет проводиться на конкурсной основе. Открытие образовательной площадки запланировано на середину апреля 2024 года, а само обучение продлится до июня (9 недель).

Для участия в проекте будут отобраны 200 активных участников от 18 до 35 лет, из которых впоследствии будет сформировано молодёжное сообщество нижегородских предпринимателей.

Они научатся работать с ключевыми инструментами для успешного создания и ведения бизнеса, а также разработают и протестируют свой проект под руководством наставников.

Так, в учебный план войдут очные мастер-классы от бизнес-экспертов, работа с персональными наставниками, предпринимательский практикум, выездные мероприятия. В ходе итогового конкурса бизнес-проектов можно будет выиграть грант на развитие своего дела.

Подробнее о программе и процессе подачи заявок можно узнать на сайте проекта, а также в официальной группе "ВКонтакте".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Образование Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph