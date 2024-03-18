Жительница Балахны стала жертвой телефонных мошенников Происшествия

В отдел МВД России "Балахнинский" поступило заявление от 36-летней местной жительницы о совершенном в отношении неё мошенничестве.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, гражданке позвонил незнакомец, представившийся представителем компании сотовой связи. Мужчина заявил, что у женщины заканчивается срок договора на использование сим-карты и предложил перезаключить договор.

Звонивший стал убеждать собеседницу продиктовать коды подтверждения операций из поступивших ей СМС-сообщений. Она это сделала, после чего доступ к её личному кабинету на портале госуслуг был взломан.

Спустя два дня в мессенджере женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший заявил собеседнице, что её личный кабинет на сайте госуслуг взломан, также он сообщил о сомнительных операциях с ее банковским счетом.

По рекомендации лжесотрудника банка, жительница Балахны взяла кредит в размере 488 тысяч рублей и перевела заемные средства на продиктованные мошенниками реквизиты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению личностей злоумышленников, причастных к совершению преступления.