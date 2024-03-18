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Общество

Проект Положения о звании "Заслуженный журналист Нижегородской области" рассмотрели в ЗСНО

25 марта 2024 19:15  [107] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты рассмотрели проект постановления регионального парламента "Об утверждении Положения о звании "Заслуженный журналист Нижегородской области".

Звание "Заслуженный журналист Нижегородской области" планируется присваивать работникам средств массовой информации, работающим на территории региона и внёсшим значительный вклад в развитие средств массовой информации Нижегородской области, освещение событий общественной, политической, культурной жизни. Претендовать на получения награды смогут те, кто проработал в сфере не менее 15 лет, кроме того, будет учитываться наличие региональных наград и профессиональных заслуг.

"Нижегородская школа журналистики – настоящая кузница профессионалов, известных далеко за пределами нашего региона. У нас есть академики телевидения, люди, которых знает вся страна, к мнению которых прислушиваются и чьи оценки актуальных событий имеют вес в информационном пространстве. Безусловно, такая работа должна быть отмечена на самом высоком уровне", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Решение о присвоении звания будет приниматься на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области и оформляться постановлением регионального парламента.

"Присвоение звания "Заслуженный журналист Нижегородской области" призвано повысить престиж и значимость профессии журналиста, важность труда коллективов телекомпаний, редакций газет и интернет-изданий", - добавил заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Кирица.

Депутаты задали представителям регионального министерства информационной политики и взаимодействия со СМИ уточняющие вопросы, касающиеся некоторых формулировок, изложенных в проекте постановления. В частности, поступило предложение рассмотреть вопрос об увеличении количества кандидатов, которым будет присваиваться звание, с 2-х до 5 в год. По итогам обсуждения проект постановления предложено принять за основу, вопрос будет включён в повестку заседания Законодательного Собрания 28 марта.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО поддержали увеличение размера стипендии спортсменам сборных команд России.

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты СМИ
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