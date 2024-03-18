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Общество

Единый день оказания бесплатной юрпомощи пройдет в Нижегородской области

26 марта 2024 11:55  [129] Общество

Фото: Пресс-служба РИК НРО "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29 марта на площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"состоится Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Мероприятие пройдет при поддержке региональной общественной приемной председателя партии и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Прием граждан проведут члены Нижегородского регионального отделения ассоциации юристов России, представители Нижегородской областной нотариальной палаты, палаты адвокатов Нижегородской области, специалисты аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и главного радиочастотного центра.

Мероприятие будет проводиться с 10:00 до 16:00. Предварительная запись по телефону: 8 (831) 435-14-01

Адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.2а

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Теги:
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