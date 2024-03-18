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Бизнес

Группа ОМК выделит 7,6 млн рублей на поддержку соцпредпринимателей из Выксы и Кулебак

26 марта 2024 16:45  [101] Бизнес

Стартовал прием заявок на программу по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело", которую в Выксе и Кулебаках Нижегородской области проводит группа ОМК.

В этом году грантовый фонд стал самым большим за все годы существования программы и составил 7,6 млн рублей. Благодаря этому компания сможет поддержать до 38 социальных проектов - это в 1,6 раз больше, чем годом ранее.

Также в этом году организаторы ввели новую номинацию "Креативные индустрии" для тех, кому интересно развивать социальный бизнес в культуре, рекламе, дизайне, моде и др.

Участниками программы могут стать коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность на территории Выксы и Кулебак. А также те, кто только задумывается об открытии собственного дела.

"В прошлом году мы поддержали 23 проекта, в этом году мы увеличили бюджет до 7,6 миллионов рублей и планируем поддержать 38 проектов, в том числе в новой номинации "Креативные индустрии". Мы впервые вводим эту номинацию именно в Нижегородской области, где группа ОМК и благотворительный фонд "ОМК-Участие" реализуют много социокультурных проектов. Мы видим, что некоммерческие организации и социальные предприниматели могут внести свой вклад и развивать креативные индустрии в регионе. Благодаря соединению креативных направлений и социального предпринимательства они смогут найти возможности для реализации своих идей и получать доход", - прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности Ольга Миронова.

Для участия в программе необходимо до 1 апреля заполнить анкету: https://forms.yandex.ru/u/65c9b86ae010dba8c22f1461/

Подробная информация о программе: https://cissno52.ru/nachnisvoedelo2024/

СПРАВКА:
Программу "Начни свое дело" группа ОМК проводит в Выксе с 2018 года, а в Кулебаках – с 2023 года. За это время социальному предпринимательству обучили 606 жителей Нижегородской области, 83 проекта получили грантовую поддержку группы ОМК на общую сумму более 16 миллионов рублей. 
В этом году заявки на грантовый конкурс принимаются сразу в четырех номинациях:
"Первый старт" - для начинающих предпринимателей или тех, у кого пока есть только идея, но нет своего бизнеса.  
"Эффективность и развитие" - для тех, кто уже готов расти и масштабировать свой бизнес. 
"Экология" - для тех, чей бизнес направлен на улучшение экологической ситуации в Нижегородской области, а также связан с повторным использованием вещей и отходов и их переработкой.
"Креативные индустрии" - для тех, кому интересно развивать социальный бизнес в таких направлениях, как: культура, реклама, архитектура, искусство, ремесла, дизайн, мода, музыка, исполнительское искусство, издательское дело, исследования и разработки, гейминг, программное обеспечение, телевидение, радио и др

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Теги:
Выкса ОМК Социальные проекты
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