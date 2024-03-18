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Общество

Нижегородские школьники посетили выставку "Россия" в рамках профориентационного курса

26 марта 2024 18:17  [84] Общество

Фото: "Знание"

Школьники из Нижегородской области посетили Международную выставку-форум "Россия" в Москве. Об этом сообщили в российском обществе "Знание".

На выставке "Россия" учеников средней общеобразовательной школы №6 имени К. Минина ждала обширная образовательная программа. Маршрут включал посещение сразу нескольких павильонов. Например, ребята смогли побывать в павильоне №57 "Россия — моя история" и павильоне №75, где представлены 89 регионов России и их достижения. Во время экскурсии школьники смогли больше узнать о том, чем сегодня гордится наша страна.

Экскурсии по выставке "Россия" для юных посетителей провели гиды программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие", которые знакомят гостей с достижениями страны последних десятилетий на 14 экскурсионных маршрутах. Сама поездка в Москву для ребят была реализована при помощи региональных органов исполнительной власти и Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Также школьники получили памятные подарки от "Знания".

Победу во Всероссийских интеллектуальных играх, которые проходили в рамках курса "Россия – мои горизонты", одержали школьники и студенты колледжей из 28 регионов страны. Ребята продемонстрировали свои знания современных достижений России в различных областях промышленности и науки. Именно об этом школьники и студенты узнают на профориентационных занятиях, проходящих каждый четверг в школах и колледжах по всей стране. Интеллектуальные викторины проходила на платформе: "Знание.Игра".

Напомним, что курс "Россия – мои горизонты" – инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом гуманитарных проектов, федеральным оператором программы "Билет в будущее" в России. Курс создан для профориентации школьников, получения ими знаний о современных профессиях, а также выдающихся достижениях России. Эти же темы изучают студенты колледжей. С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте. 

Как сообщалось ранее, стенд Нижегородской области на выставке "Россия" посетили 500 тысяч человек.

26 ноября на выставке прошел День Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин представил на ней достижения региона.

Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился продлить международную выставку-форум "Россия" до 8 июля.

 

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Теги:
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