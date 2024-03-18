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Общество

Приёмная граждан губернатора проведёт выездной приём для жителей Кулебак

27 марта 2024 11:43  [60] Общество
администрация г.о.г. Кулебаки

администрация г.о.г. Кулебаки

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

18 апреля приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области организует выездной приём для граждан, проживающих на территории городского округа Кулебак.

В мероприятии примут участие в том числе уполномоченные лица органов исполнительной власти региона.

Приём граждан будет вестись в здании администрации по адресу: Кулебаки, ул. Воровского, д.49.

Для посещения необходима предварительная запись по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39, 8 (800) 302-07-70. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников проведёт приём граждан 10 апреля.

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Теги:
Кулебакский г.о. Правительство Нижегородской области Прием граждан
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