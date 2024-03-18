Приёмная граждан губернатора проведёт выездной приём для жителей Кулебак Общество

администрация г.о.г. Кулебаки Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

18 апреля приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области организует выездной приём для граждан, проживающих на территории городского округа Кулебак.

В мероприятии примут участие в том числе уполномоченные лица органов исполнительной власти региона.

Приём граждан будет вестись в здании администрации по адресу: Кулебаки, ул. Воровского, д.49.

Для посещения необходима предварительная запись по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39, 8 (800) 302-07-70. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.