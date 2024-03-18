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Общество

ЛУКОЙЛ поддерживает дошкольные учреждения

27 марта 2024 14:53  [52] Общество

Фото: ЛУКОЙЛ

Компания "ЛУКОЙЛ" на постоянной основе оказывает поддержку дошкольным учреждениям Кстовского муниципального округа.

На этот раз проведен ремонт спортивного зала в детском саду № 33 "Золотая рыбка": заменено напольное покрытие, покрашены стены и потолок, отремонтированы прилегающие к спортзалу помещения – тренажёрный зал и кабинет педагога-психолога. Теперь 260 мальчишек и девчонок смогут заниматься физкультурой в более комфортных условиях.

"Администрация, сотрудники и родители детского сада выражают огромную благодарность компании "ЛУКОЙЛ" за многолетнее и плодотворное сотрудничество. Теперь наши дошколята укрепляют свое здоровье в обновленном зале. Создание безопасной и благоприятной образовательной среды для воспитанников детского сада – бесценный вклад в будущее!", - сказала заведующая МАДОУ д/с № 33 "Золотая рыбка" Зоя Ромашина.

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Теги:
Детсады Кстовский район ЛУКОЙЛ
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