В Нижнем Новгороде подвели итоги обучения компьютерной грамотности пенсионеров Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия" на площадке Дома народного единства прошел круглый стол для активистов регионального "Союза пенсионеров России". В рамках встречи были подведены итоги обучающего цикла работы со смартфонами. Занятия проводились специалистами ПАО "Ростелеком" при поддержке партии.

В рамках курса пожилым людям рассказали об основах работы со смартфонами, научили пользоваться необходимыми мобильными приложениями, познакомили с полезными сервисами операторов сотовой связи, научили оплачивать разные услуги с помощью телефона.

"Данный проект у нас реализуется на территории всей Нижегородской области, в каждом муниципалитете региона проводят мероприятия. Сегодня мы подвели итоги за прошлый год работы, радует, что количество участников увеличилось в разы. Для людей старшего поколения мы проводим не только обучения компьютерной грамотности, а, например, организуем еще творческие концерты, спартакиады для пенсионеров, чемпионат по компьютерному многоборью. У нас большое количество разнообразных мероприятий, в которых всех приглашаю принять участие", - сказал региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Также он наградил активистов Кстовского, Ардатовского, Балахнинского местных отделений "Союза пенсионеров России" за активное участие в проекте "Эстафета поколений" и организацию обучения пенсионеров навыкам работы на смартфоне.

"Мы получили прекрасные знания, как пользоваться интернетом, своими смартфонами. Это все очень помогает нам каждый день. Например, теперь я умею записываться к врачу дистанционно или оплачивать различные услуги. Жизнь стала интереснее и проще", - поделилась председатель совета ветеранов Ардатовского округа Наталья Ласанкина.

В рамках встречи директор департамента внешних коммуникаций Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров провел мини-лекцию по телефонным мошенникам для участников мероприятия. Он дал советы, которыми необходимо руководствоваться при общении с мошенниками по телефону, при получении спам-рассылок или нежелательных ссылок в сообщениях. Также поговорили о цифровой гигиене в социальных сетях. Были разобраны конкретные кейсы, с которыми сталкивались пожилые люди, чтобы поделиться способами предотвращения мошеннических действий.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".