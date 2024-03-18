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Фейковое сообщение о введение военного положения в стране распространили в соцсетях

28 марта 2024 17:46  [89] Общество

Фото: vk.com/dm

Поддельный скриншот со страницы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в социальной сети X (бывший Twitter) разошёлся по социальным сетям.

На опубликованной картинке говорится, что после совещания в Кремле принято решение о введении военного положения, приостановке действия Конституции, всеобщей мобилизации и национализации частных производств.

Как сообщает телеканал "360", Дмитрий Медведев ведёт русскоязычный аккаунт в социальной сети X крайне нерегулярно, и последнее сообщение опубликовано 17 марта после перерыва почти в восемь месяцев.

Кроме того, авторы подделки не смогли повторить шрифт, который используется в интерфейсе платформы, и допустили ряд опечаток, которые российский политик никогда себе не позволяет.

"Информация о том, что существует пост Дмитрия Медведева, в котором он сообщил о введении в России военного положения, недостоверна. Этого поста нет в социальной сети X. Также авторов фейка выдало неумение подбирать шрифты, пользоваться Photoshop и безграмотность", - заявили разоблачители фейка.

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Теги:
Фейк
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