Франц Клинцевич: "Важно, что такой проект — премия "СВОИМ" — реализуется при полной поддержке губернатора Глеба Никитина" Общество

Лидер "Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Франц Клинцевич отметил большую и важную работу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в реалиях СВО, сообщает ИА "Время Н".

"Важно, что такой проект — премия "СВОИМ" — реализуется при полной поддержке губернатора Глеба Никитина. Это свидетельствует, что в нашей стране наступило время героев. Тех, кто сегодня сражается на фронте, а также тех, кто помогают фронту в тылу. Их имена должны войти в историю нашей страны", - сказал Франц Клинцевич.

Ранее сербский доброволец - участник СВО и специальный гость премии "СВОИМ" Деян "Деки" Берич рассказал об изменениях в тактике боя.

Напомним, что федеральная премия "СВОИМ" 29 марта стартует из Нижнего Новгорода по городам России.

Напомним также, что почетными гостями церемонии вручения премии "СВОИМ" станут известные пранк-журналисты Вован и Лексус- Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Трансляция национальной премии "СВОИМ" планируется на телеканалах "Волга" (общедоступный региональный телеканал, 21 кнопка во всех кабельных операторах Нижегородской области, на сайте телеканала) и "Волга 24" (на 812 кнопке спутниковой платформе Триколор, в сети кабельных операторов: 25 кнопка в Ростелеком, 32 кнопка Дом.ру), а также на сайте ИА "Время Н" и в социальных сетях холдинга ВКонтакте: Волга, ННТВ, Волга 24.