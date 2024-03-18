Электричество частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 29 марта Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 29 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 16:00 электричество планово отключат на ул. Бекетова, 19, 23; пер. Нартова, 2; ул. Юбилейная, 5.

С 9:00 до 17:00 без света останутся дама по адресам: ул. Ванеева, 18, 20, 22; ул. Республиканская, 23, 25.

Кроме того, с 14:00 до 15:00 света не будет на ул. Артельной в домах № 1, 3, 5, 5а, 7.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены дома в Высокове: ул. Ползунова, 1а-11б (нечет.), 12-57а, 59-69 (нечет.), 20/2; ул. Ужгородская, 8а-87, 13/1, 17/1, 35/1, 48/1, 48/2, 61/1, 61/2, 84/1.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на Сортировке: ул. Гороховецкая, 34, 36, 38, 40 (стоматология, магазин), 42.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключат в Дачном посёлке: ул. Кисловодская, 19; ул. Красноэтновская, 2-10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Пермская,1-25.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 отключение света произойдёт на Бурнаковке: ул. Куйбышева, 23, 35, 37, 39а, 43, 45, 47; Сормовское шоссе, 1, 2, 3.

В Автозаводском районе с 9:00 до 15:00 подачу электроэнергии ограничат в многоквартирные дома на ул. Фучика, 11, 13, 15; ул. Веденяпина, 1.

В Нижегородском районе с 9:00 до 15:00 электричество снова отключат в многоквартирном доме на ул. Костина, 6/1.