Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2024 09:21  [1] Электричество частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 29 марта
29 марта 2024 09:00  [51] Тимофей Ермаков: "Награждение наших пацанов — это самое малое, что мы можем для них сделать"
28 марта 2024 18:55  [282] Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с ОАО "РЖД"
28 марта 2024 18:43  [217] Евгений Люлин: "Все значимые законы всегда должны приниматься совместно с жителями региона"
28 марта 2024 18:36  [260] Нижегородское правительство и "Росатом" развернули цифровую платформу "Умный регион" во всех муниципалитетах
28 марта 2024 18:24  [257] Франц Клинцевич: "Важно, что такой проект — премия "СВОИМ" — реализуется при полной поддержке губернатора Глеба Никитина"
28 марта 2024 18:03  [259] Нижегородские школьники будут решать проблемы производства на фестивале "ПрофПогружение"
28 марта 2024 17:46  [265] Фейковое сообщение о введение военного положения в стране распространили в соцсетях
28 марта 2024 17:38  [311] Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский заложили первый камень для строительства "Кванториума"
28 марта 2024 17:04  [262] Восемь скверов благоустроят на Автозаводе по ФКГС в 2024 году
Общество

Электричество частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 29 марта

29 марта 2024 09:21  [1] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 29 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 16:00 электричество планово отключат на ул. Бекетова, 19, 23; пер. Нартова, 2; ул. Юбилейная, 5.

С 9:00 до 17:00 без света останутся дама по адресам: ул. Ванеева, 18, 20, 22; ул. Республиканская, 23, 25.

Кроме того, с 14:00 до 15:00 света не будет на ул. Артельной в домах № 1, 3, 5, 5а, 7.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены дома в Высокове: ул. Ползунова, 1а-11б (нечет.), 12-57а, 59-69 (нечет.), 20/2; ул. Ужгородская, 8а-87, 13/1, 17/1, 35/1, 48/1, 48/2, 61/1, 61/2, 84/1.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на Сортировке: ул. Гороховецкая, 34, 36, 38, 40 (стоматология, магазин), 42.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключат в Дачном посёлке: ул. Кисловодская, 19; ул. Красноэтновская, 2-10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Пермская,1-25.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 отключение света произойдёт на Бурнаковке: ул. Куйбышева, 23, 35, 37, 39а, 43, 45, 47; Сормовское шоссе, 1, 2, 3.

В Автозаводском районе с 9:00 до 15:00 подачу электроэнергии ограничат в многоквартирные дома на ул. Фучика, 11, 13, 15; ул. Веденяпина, 1.

В Нижегородском районе с 9:00 до 15:00 электричество снова отключат в многоквартирном доме на ул. Костина, 6/1.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph