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Общество

Диетолог предупредил о вреде молочного шоколада для здоровья

28 июля 2026 14:10 Общество
Диетолог предупредил о вреде молочного шоколада для здоровья

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Диетолог и психотерапевт Андрей Бобровский предупредил о негативных последствиях частого употребления молочного шоколада для здоровья. В беседе с изданием «Абзац» он отметил, что чрезмерное увлечение этим десертом может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушению обмена веществ.

Эксперт подчеркнул, что одна из главных опасностей молочного шоколада — его высокая калорийность. Особенно это критично для людей с предрасположенностью к ожирению.

Кроме того, Бобровский обратил внимание на содержание вредных жиров в составе молочного шоколада. Эти вещества могут способствовать развитию гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Быстро усваиваемые углеводы в продукте вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и выброс инсулина, что может привести к метаболическим сбоям и проблемам с пищеварением и поджелудочной железой.

Диетолог напомнил, что молочный шоколад — это лакомство, а не основной продукт питания. Он не предназначен для ежедневного употребления. Оптимальная норма — 30−50 граммов в неделю. Людям с аллергией на шоколад или заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше полностью отказаться от его употребления.

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Теги:
Здоровье Продукты
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