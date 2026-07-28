Диетолог предупредил о вреде молочного шоколада для здоровья Общество

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Диетолог и психотерапевт Андрей Бобровский предупредил о негативных последствиях частого употребления молочного шоколада для здоровья. В беседе с изданием «Абзац» он отметил, что чрезмерное увлечение этим десертом может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушению обмена веществ.

Эксперт подчеркнул, что одна из главных опасностей молочного шоколада — его высокая калорийность. Особенно это критично для людей с предрасположенностью к ожирению.

Кроме того, Бобровский обратил внимание на содержание вредных жиров в составе молочного шоколада. Эти вещества могут способствовать развитию гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Быстро усваиваемые углеводы в продукте вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и выброс инсулина, что может привести к метаболическим сбоям и проблемам с пищеварением и поджелудочной железой.

Диетолог напомнил, что молочный шоколад — это лакомство, а не основной продукт питания. Он не предназначен для ежедневного употребления. Оптимальная норма — 30−50 граммов в неделю. Людям с аллергией на шоколад или заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше полностью отказаться от его употребления.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.