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Общество

Андрей Гнеушев: "Дом народного единства стал центром помощи для бойцов и их семей"

31 марта 2024 10:02  [87] Общество

Фото: Александр Воложанин

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев в рамках круглого стола национальной премии "СВОИМ" рассказал о поддержке участников СВО в регионе.

Как сообщает ИА "Время Н", замглавы региона поделился нижегородским опытом поддержки военнослужащих и членов их семей.

По словам Андрея Гнеушева, до начала специальной военной операции в Нижнем Новгороде был создан Дом народного единства, который стал центром поддержки для всех участников СВО.

Еще одной региональной мерой поддержки, по словам замгубернатора Нижегородской области, стал новый юридический инструмент - военный социальный контракт.

Напомним, что церемония награждения Национальной премии "СВОИМ" состоялась в Нижнем Новгороде 29 марта.

Церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тур продлится год, на протяжении которого торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах - более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.

Лауреаты премии - не только военные, но и герои гражданских профессий – врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

 

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Теги:
Андрей Гнеушев Дом народного единства СВО
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