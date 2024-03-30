Жителей Нижнего Новгорода приглашают принять участие в неШуточном забеге

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Традиционный неШуточный забег пройдет в парке "Швейцария" 1 апреля, сообщается на странице парка в социальной сете "Вконтакте".
"Приглашаем начать день смеха со спортивной активности, которая подарит улыбку. Пробежка – это про здоровый образ жизни, про хороший настрой, про энергию и драйв!"- говорится в сообщении.
Желающие принять участие в забеге приглашаются к 10:00 утра на площадку около спортивного центра (остановка Сурикова).
Перед началом марафона пройдет разминка, после чего будет дан старт. Тому, кто первый пробежит дистанцию в 1 км обещан приз, который поднимет настроение.
Ранее сообщалось, что благотворительный полумарафон "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде в этом году пройдёт 19 мая.
Также сообщалось, что регистрация на культурный забег РУТС открылась в Нижнем Новгороде. Подробнее о культурном забеге можно узнать на сайте.
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