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Жителей Нижнего Новгорода приглашают принять участие в неШуточном забеге

30 марта 2024 15:35  [55] Спорт

Фото: соцсети парк "Швейцария"

Традиционный неШуточный забег пройдет в парке "Швейцария" 1 апреля, сообщается на странице парка в социальной сете "Вконтакте".

"Приглашаем начать день смеха со спортивной активности, которая подарит улыбку. Пробежка – это про здоровый образ жизни, про хороший настрой, про энергию и драйв!"- говорится в сообщении.

Желающие принять участие в забеге приглашаются к 10:00 утра на площадку около спортивного центра (остановка Сурикова).

Перед началом марафона пройдет разминка, после чего будет дан старт. Тому, кто первый пробежит дистанцию в 1 км обещан приз, который поднимет настроение.

Ранее сообщалось, что благотворительный полумарафон "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде в этом году пройдёт 19 мая.

Также сообщалось, что регистрация на культурный забег РУТС открылась в Нижнем Новгороде. Подробнее о культурном забеге можно узнать на сайте.

 

 

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Теги:
забег Парк Швейцария
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