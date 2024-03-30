Мужчина пострадал на пожаре в Кулебаках

Пожар в Кулебаках ликвидировали в Кулебаках.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о ЧП поступила 30 марта около 20:00.
В 20:45 пожар в квартале Народной стройки был полностью ликвидирован на площади 24 кв. м.
В результате пожара погибших нет.
Пострадал один мужчина, он был госпитализирован.
Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области - 9 человек, 3 единицы техники.
Причина возгорания устанавливается.
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