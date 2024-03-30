Мужчина пострадал на пожаре в Кулебаках Происшествия

Пожар в Кулебаках ликвидировали в Кулебаках.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о ЧП поступила 30 марта около 20:00.

В 20:45 пожар в квартале Народной стройки был полностью ликвидирован на площади 24 кв. м.

В результате пожара погибших нет.

Пострадал один мужчина, он был госпитализирован.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области - 9 человек, 3 единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.