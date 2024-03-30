Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
31 марта 2024 13:24  [96] Мужчина пострадал на пожаре в Кулебаках
30 марта 2024 14:46  [418] Пенсионерка перевела криптомошеннику более 1,6 млн рублей
30 марта 2024 11:22  [664] Четыре крупных мошенничества отмечено в Нижнем Новгороде за сутки
29 марта 2024 18:38  [390] Гаражи загорелись на улице Вятской вечером 29 марта
29 марта 2024 11:58  [366] Более 700 человек числятся пропавшими в Нижегородской области
29 марта 2024 11:44  [345] Порядка 260 кг наркотиков изъято из оборота в Нижегородской области в 2023 году
29 марта 2024 10:21  [415] Нижегородцы перевели на "безопасные" счета мошенников ещё более 16 млн рублей
28 марта 2024 12:21  [434] Мужчину будут судить за убийство знакомого в Богородском районе
27 марта 2024 10:32  [999] Около 4 млн рублей лишилась нижегородка после звонка псевдоруководителя
27 марта 2024 10:14  [408] Более 5 тысяч литров алкосуррогата изъято из продажи в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мужчина пострадал на пожаре в Кулебаках

31 марта 2024 13:24  [96] Происшествия

Пожар в Кулебаках ликвидировали в Кулебаках. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о ЧП поступила 30 марта около 20:00.

В 20:45 пожар в квартале Народной стройки был полностью ликвидирован на площади 24 кв. м.

В результате пожара погибших нет.

Пострадал один мужчина, он был госпитализирован.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области - 9 человек, 3 единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph