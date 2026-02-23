Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
23 февраля 2026 18:40
Стало известно о фейковом аккаунте главы нижегородского Дома народного единства
23 февраля 2026 15:43
Бастрыкин потребовал отчет по дому в Ждановском
23 февраля 2026 11:45
Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска
23 февраля 2026 10:40
Иномарка сбила двух пешеходов в Семенове
22 февраля 2026 17:33
35 коров погибли на пожаре в Нижегородской области
22 февраля 2026 12:45
Неизвестный обстрелял автомобиль на Белинке в Нижнем Новгороде
22 февраля 2026 12:25
Пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе
21 февраля 2026 15:36
Два пешехода пострадали в ДТП с иномаркой в Нижнем Новгороде
21 февраля 2026 12:54
Бастрыкину доложат о нападении на медиков в Павлове
21 февраля 2026 11:49
Воспитательнице из Арзамаса грозит срок за дропперство
Происшествия

Стало известно о фейковом аккаунте главы нижегородского Дома народного единства

23 февраля 2026 18:40 Происшествия
Стало известно о фейковом аккаунте главы нижегородского Дома народного единства

Мошенники создали поддельный аккаунт руководителя нижегородского Дома народного единства Романа Кошелева. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

"Внимание! Появился фейковый аккаунт и проводятся махинации от моего имени. Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки мошенников!", — предупредил Кошелев подписчиков.

Он рекомендовал всем нижегородцам перепроверять подлинность контактов, не отправлять личную информацию и игнорировать любые сомнительные сообщения.

Ранее жителям региона рассказали о фейковом аккаунте замглавы нижегородского МВД. Кроме того, стало известно о создании аферистами фейковых рабочих чатов для обмана нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дом народного единства мошенники Фейк
