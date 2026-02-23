Стало известно о фейковом аккаунте главы нижегородского Дома народного единства

Мошенники создали поддельный аккаунт руководителя нижегородского Дома народного единства Романа Кошелева. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
"Внимание! Появился фейковый аккаунт и проводятся махинации от моего имени. Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки мошенников!", — предупредил Кошелев подписчиков.
Он рекомендовал всем нижегородцам перепроверять подлинность контактов, не отправлять личную информацию и игнорировать любые сомнительные сообщения.
Ранее жителям региона рассказали о фейковом аккаунте замглавы нижегородского МВД. Кроме того, стало известно о создании аферистами фейковых рабочих чатов для обмана нижегородцев.
