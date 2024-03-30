Сергей Безденежных: Работа по оказанию помощи нашим бойцам имеет большое значение Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Сергей Безденежных: Работа по оказанию помощи нашим бойцам очень важна.



По информации ИА "НТА-Приволжье", сенатор РФ Сергей Безденежных, комментируя проведение Национальной премии "СВОИМ" в Нижнем Новгороде, заявил, что один погибший человек — это "уже большие потери, это уже трагедия", и работа фонда "СВОИМ" заключается в том, чтобы этих потерь не было, чтобы как можно больше людей вернулись обратно.



"Вся эта работа как раз и направлена на то, чтобы они пришли, чтобы они смогли реабилитироваться, чтобы мы учли ошибки прошлых конфликтов вооруженных, чтобы мы учли все возможности наши и помогли нашим ребятам, которые находятся на арене фронта, которые сегодня защищают нашу страну и наших людей", - сказал Сергей Безденежных.



По словам политика, именно номинанты, которые сети плетут, которые собирают гуманитарную помощь, военные врачи, это люди, работа которых как раз и направлена на спасение бойцов.



"То, что эта команда делает, заслуживает того, чтобы мы, и органы государственной власти, и вообще общество в целом, это направление поддержали. Поэтому я желаю успехов, всячески буду участвовать, помогу обязательно", - подчеркнул Сергей Безденежных.



Напомним, церемония вручения Национальной премии "СВОИМ" 29 марта открыла большой патриотический тур, организованный одноимённым благотворительным фондом. К нему присоединятся более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.



Лауреатов определили в 15 номинациях: "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Комбат-батяня", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни", "За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу", "Полевой медбрат и медсестра", "За гражданскую позицию", "Военный капеллан", "Военный корреспондент", "Фронтовой волонтер", "Прифронтовой волонтер", "Фронтовой артист", "Фронтовой поэт".



Трансляция была организована на телеканалах "Волга" и "Волга 24", а также на сайте ИА "Время Н" и в социальных сетях холдинга ВКонтакте: - Волга - ННТВ - Волга 24.