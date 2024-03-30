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Общество

Нижегородский и бразильский планетарии заключили соглашение о сотрудничестве

31 марта 2024 16:03  [113] Общество
Фото из телеграм-канала Юрия Шалабаева

Фото из телеграм-канала Юрия Шалабаева

Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко и планетарий бразильского города Рио-де-Жанейро заключили соглашение о сотрудничестве.

Вместе они будут создавать и проводить просветительские программы и мероприятия о развитии космоса и астрономии для посетителей, а также консультировать друг друга и стажировать своих сотрудников, заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"В тот же день в планетарии Рио-де-Жанейро открылась выставка проекта "Вселенная BRICS", созданная нашим планетарием. В прошлом году проект стал победителем грантового конкурса  Президентского фонда культурных инициатив", - сообщил нижегородский мэр в телеграм-канале.

На выставке представлена уникальная экспозиция, демонстрирующая фотографии городов ЮНЕСКО стран БРИКС, сделанных как на земле, так и с борта Международной космической станции. В числе авторов - Герои России, летчики-космонавты - Сергей Кудь-Сверчков и Иван Вагнер.

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Теги:
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