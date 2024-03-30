Нижегородка лишилась крупной суммы после общения с псевдоинвесторами Происшествия

Нижегородка лишилась крупной суммы после общения с псевдоинвесторами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина обратила внимание на размещенное в интернете объявление о выгодных инвестициях. Гражданке сообщили, что деньги надо отправлять на указанный банковский счет. Она это делала на протяжении нескольких дней, переводя личные сбережения и заёмные средства. В итоге женщина потеряла более 370 тыс. рублей.

Осознав, что ее обманули, нижегородка обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.