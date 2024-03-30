Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
31 марта 2024 17:14  [137] Женщина в Выксе провалилась под лёд
31 марта 2024 16:47  [109] Нижегородка лишилась крупной суммы после общения с псевдоинвесторами
31 марта 2024 15:23  [210] Мужчина пострадал на пожаре в Кулебаках
30 марта 2024 14:46  [448] Пенсионерка перевела криптомошеннику более 1,6 млн рублей
30 марта 2024 11:22  [694] Четыре крупных мошенничества отмечено в Нижнем Новгороде за сутки
29 марта 2024 18:38  [415] Гаражи загорелись на улице Вятской вечером 29 марта
29 марта 2024 11:58  [388] Более 700 человек числятся пропавшими в Нижегородской области
29 марта 2024 11:44  [366] Порядка 260 кг наркотиков изъято из оборота в Нижегородской области в 2023 году
29 марта 2024 10:21  [434] Нижегородцы перевели на "безопасные" счета мошенников ещё более 16 млн рублей
28 марта 2024 12:21  [447] Мужчину будут судить за убийство знакомого в Богородском районе
Происшествия

Нижегородка лишилась крупной суммы после общения с псевдоинвесторами

31 марта 2024 16:47  [109] Происшествия

Нижегородка лишилась крупной суммы после общения с псевдоинвесторами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина обратила внимание на размещенное в интернете объявление о выгодных инвестициях. Гражданке сообщили, что деньги надо отправлять на указанный банковский счет. Она это делала на протяжении нескольких дней, переводя личные сбережения и заёмные средства. В итоге женщина потеряла более 370 тыс. рублей.

Осознав, что ее обманули, нижегородка обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph