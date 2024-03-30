ОМК продлевает прием заявок на грантовый конкурс для волонтеров и НКО Общество

Фото: Дмитрий Носов

Группа ОМК продлила прием заявок на конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК Партнерство", который проходит в 28 регионах России, где работают предприятия компании. НКО, государственные и муниципальные учреждения, а также волонтеры могут заявить свой социальный проект до 7 апреля включительно. Победителей объявят в начале мая: волонтеры получат до 50 тыс. рублей, а организации – до 250 тыс. рублей.

На данный момент на конкурс подали уже более 600 заявок из Нижегородской, Челябинской, Белгородской, Иркутской, Амурской, Владимирской, Новосибирской, Курганской, Воронежской, Ростовской и Саратовской областей, Алтайского и Пермского края.

Приоритетными направлениями социальных проектов, которые поддержит группа ОМК в 2024 году, станут помощь детям-сиротам и детям в сложной жизненной ситуации, помощь пожилым людям и людям с инвалидностью, поддержка многодетных семей, паллиативная и гуманитарная помощь. Также ОМК продолжит поддерживать проекты раздельного сбора мусора, б/у техники, сортировки и вторичной переработки отходов, сохранения биоразнообразия и защиты животных, а также очистки водоемов. Компания также ожидает заявки от волонтеров и НКО, которые занимаются экопросвещением, например, планируют провести экофестиваль, организовать лекции и мастер-классы по защите природы.

Подать заявку на конкурс "ОМК Партнерство" можно через онлайн-платформу – partnerstvo.omk.ru

Также на платформе можно найти идеи для проектов и полезные обучающие ролики, в которых ведущие эксперты дают пошаговые инструкции как проводить экологические и социальные акции.

"В этом году бюджет конкурса увеличили до 37 млн рублей, что позволит нам поддержать еще больше проектов. Поэтому мы решили продлить прием заявок, тем более что мы видим большой интерес к конкурсу со стороны не только организаций, но и волонтеров. Особое внимание в этом году мы уделяем поддержке проектов в городах и поселках, где расположены вагоноремонтные депо "ОМК Стальной путь". Для волонтеров "ОМК Стальной путь" учредили специальную номинацию "Благоустроим вместе", в рамках которой сотрудники компании могут сделать свои депо уютнее и комфортнее. Например, обустроить комнату отдыха, купить технику и т.д.", - прокомментировала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.