Нижегородский филиал "Т Плюс" принял участие в Дне открытых дверей для абитуриентов Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" стал участником состоявшегося 30 марта Дня открытых дверей для абитуриентов Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова.

На интерактивной площадке "Т Плюс" будущие студенты могли ознакомиться с деятельностью компании, получить ответы на интересующие вопросы, связанные с профессией энергетика. Также специалисты «Т Плюс» провели с абитуриентами и их родителями экологическую игру "Экоревизорро". За правильный ответ участники игры получали корпоративный сувенир.

Всего в этот день техникум посетили более 150 абитуриентов.

"Т Плюс" традиционно входит в число компаний-партнеров Кстовского нефтяного техникума, – рассказала начальник управления подбора и адаптации персонала Нижегородского филиала Анастасия Федосеева. – В техникуме ведется обучение по ряду энергетических специальностей, его студенты проходят производственную практику на Новогорьковской ТЭЦ и в Кстовских тепловых сетях. Рассчитываем, что и нынешние абитуриенты, которые придут в следующем учебном году учиться в КНТ, впоследствии пополнят ряды наших энергетиков".

"Экоревизорро" – экологическая игра, разработанная в "Т Плюс" для поддержки молодежных инициатив, развития волонтерства и реализации ESG-стратегии. Вопросы игры посвящены животному и растительному миру бассейна Волги, правильному экологическому поведению, принципам устойчивого развития, основным достижениям Группы "Т Плюс" в области сохранения природы.