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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" принял участие в Дне открытых дверей для абитуриентов Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова

01 апреля 2024 12:30  [45] Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" стал участником состоявшегося 30 марта Дня открытых дверей для абитуриентов Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова.

На интерактивной площадке "Т Плюс" будущие студенты могли ознакомиться с деятельностью компании, получить ответы на интересующие вопросы, связанные с профессией энергетика. Также специалисты «Т Плюс» провели с абитуриентами и их родителями экологическую игру "Экоревизорро". За правильный ответ участники игры получали корпоративный сувенир. 

Всего в этот день техникум посетили более 150 абитуриентов. 

"Т Плюс" традиционно входит в число компаний-партнеров Кстовского нефтяного техникума, – рассказала начальник управления подбора и адаптации персонала Нижегородского филиала Анастасия Федосеева. – В техникуме ведется обучение по ряду энергетических специальностей, его студенты проходят производственную практику на Новогорьковской ТЭЦ и в Кстовских тепловых сетях. Рассчитываем, что и нынешние абитуриенты, которые придут в следующем учебном году учиться в КНТ, впоследствии пополнят ряды наших энергетиков".

"Экоревизорро" – экологическая игра, разработанная в "Т Плюс" для поддержки молодежных инициатив, развития волонтерства и реализации ESG-стратегии. Вопросы игры посвящены животному и растительному миру бассейна Волги, правильному экологическому поведению, принципам устойчивого развития, основным достижениям Группы "Т Плюс" в области сохранения природы.

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Теги:
Т Плюс
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