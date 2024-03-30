Ограбление ювелирного салона раскрыто в Богородске Происшествия

Полицейские раскрыли ограбление ювелирного магазина в Богородске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, воры-рецидивисты, которые похитили драгоценности стоимостью более 4,2 миллионов рублей, уже заключены под стражу.

В конце февраля текущего года двое мужчин в черных куртках с капюшонами на головах зашли в ювелирный магазин. Один грабитель перелез через витрину и повалил продавца на пол. Удерживая продавца, одной рукой мужчина доставал лотки с украшениями и передавал их сообщнику. Таким образом они похитили 8 лотков и одну подставку с золотыми изделиями, после чего скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались неработающие, ранее судимые за подобные преступления 31-летний мужчина без определенного места жительства и 39-летний житель Богородска. После совершенного ограбления подельники прятались у знакомых на Бору и в Дзержинске.

Во время обыска у задержанных было изъято более 1 млн рублей наличными и 20 граммов ювелирных изделий. Золотые украшения возвращены хозяйке салона на ответственное хранение. Часть похищенного воры успели реализовать.Злоумышленники арестованы до 26 апреля 2024 года. Расследование продолжается. Обоим грозит лишение свободы сроком до 12 лет со штрафом.

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