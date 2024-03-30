Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
03 апреля 2024 11:52  [62] Начальницу ПЭО Семёновской ЦРБ осудили за поборы с подчинённых
03 апреля 2024 10:46  [113] Ограбление ювелирного салона раскрыто в Богородске
03 апреля 2024 09:34  [137] Житель Шахуньи "попал" на 1,5 млн рублей из-за действий мошенников
02 апреля 2024 13:32  [301] Полицейские задержали пьяного виновника ДТП на Автозаводе
02 апреля 2024 12:25  [356] Нижегородское УФСБ задержало за взятки замначальника тыла УТ МВД по ПФО
02 апреля 2024 11:52  [383] Иностранец задержан в Нижнем Новгороде с крупной партией героина и метадона
02 апреля 2024 10:28  [314] Более 960 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Сормовского района
01 апреля 2024 15:12  [400] Следственный комитет проводит проверку инцидента с участием девушки и курсанта на Бору
01 апреля 2024 12:13  [598] Более 14 млн рублей перевел мошенникам пенсионер из Балахны
01 апреля 2024 11:53  [408] Мужчина утонул в озере в Борском районе
Происшествия

Ограбление ювелирного салона раскрыто в Богородске

03 апреля 2024 10:46  [113] Происшествия

Полицейские раскрыли ограбление ювелирного магазина в Богородске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, воры-рецидивисты, которые похитили драгоценности стоимостью более 4,2 миллионов рублей, уже заключены под стражу.

В конце февраля текущего года двое мужчин в черных куртках с капюшонами на головах зашли в ювелирный магазин. Один грабитель перелез через витрину и повалил продавца на пол.  Удерживая продавца, одной рукой мужчина доставал лотки с украшениями и передавал их сообщнику. Таким образом они похитили 8 лотков и одну подставку с золотыми изделиями, после чего скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались неработающие, ранее судимые за подобные преступления 31-летний мужчина без определенного места жительства и 39-летний житель Богородска. После совершенного ограбления подельники прятались у знакомых на Бору и в Дзержинске.

Во время обыска у задержанных было изъято более 1 млн рублей наличными и 20 граммов ювелирных изделий. Золотые украшения возвращены хозяйке салона на ответственное хранение. Часть похищенного воры успели реализовать.Злоумышленники арестованы до 26 апреля 2024 года. Расследование продолжается. Обоим грозит лишение свободы сроком до 12 лет со штрафом.

Ранее сообщалось, нижегородец сдал служебный ноутбук в ломбард и оказался под следствием.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде поймали квартирного вора, который находился в федеральном розыске.


 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородск Кража Ограбление
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2024 15:24  [894] Сдавший служебный ноутбук в ломбард нижегородец оказался под следствием
18 октября 2023 09:27  [716] Находящегося в федеральном розыске квартирного вора поймали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph