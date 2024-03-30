Какие бренды предпочитали клиенты "Росбанк Авто" в 2023 году? Бизнес

Прошлый год выдался рекордным для российского рынка автокредитований. Общий объем в "Росбанк Авто" составил 205 млрд рублей, что в 3 раза больше прошлогоднего результата. В количественном выражении клиентам было выдано 133,8 тысяч автокредитов.

Но, какие же бренды стали самыми популярными у наших клиентов? Мы, в "Росбанк Авто", проанализировали результаты 2023 года и решили поделиться его результатами.

Лидером по объему кредитования в 2023 стал бренд Chery (без суббрендов) – 20,8% от всех выдач, на втором месте Haval – 15,1%, далее Geely – 12,6% и АвтоВАЗ – 7,6%. По количеству заключенных кредитных договоров все те же бренды среди лидеров, однако места распределяются по-другому: 1. Haval - 17,8% от общего количества, 2. Chery - 15,7%, 3. Lada - 13%, 4. Geely - 8,8%.

"Прошедший год показал такие впечатляющие результаты благодаря усердной работе всех участников автомобильной отрасли. Китайские бренды заняли нишу ушедших автопроизводителей, предлагая российскому потребителю широкий ассортимент моделей под разные задачи и предпочтения. Автомобильные дилеры старались поддерживать привычный уровень сервиса, пытаясь развиваться в непростых условиях. Мы, как банк, выстроили доверительные партнерские отношения с подавляющим большинством официально представленных брендов на российском рынке – 27", - комментирует Екатерина Конова, директор департамента розничного автокредитования "Росбанк Авто".

Директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова отмечает: "Обратите внимание, что в десятку самых продаваемых брендов также вошли и автомобили KIA, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Это произошло благодаря параллельному импорту, а также возросшей популярностью автокредитования в сегменте авто с пробегом. Однако, мы видим тенденцию на сокращение представленности этих брендов на российском рынке".