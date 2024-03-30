Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
03 апреля 2024 12:04  [2] Какие бренды предпочитали клиенты "Росбанк Авто" в 2023 году?
03 апреля 2024 09:53  [125] Нижегородские предприятия приглашаются для участия в международной мебельной выставке в Казахстане
03 апреля 2024 09:02  [162] Центры "Мой бизнес" Нижегородской области и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве
02 апреля 2024 18:16  [257] Бесплатно рекламировать свои услуги смогут 17 нижегородских соцпредпринимателей
02 апреля 2024 14:06  [268] Прием заявок на проект "Команда креативных практик" в Нижегородской области начнется 8 апреля
01 апреля 2024 17:58  [370] Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на апрель 2024 года
01 апреля 2024 16:31  [381] Второй бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в мае
01 апреля 2024 09:53  [458] Всероссийский строительный форум "Престиж профессии" пройдет в Москве
29 марта 2024 18:29  [678] Нижегородские предприниматели благодаря нацпроекту получили в 2023 году финподдержку на сумму более 64,7 млрд рублей
29 марта 2024 15:28  [543] "РУМО" продлевает срок эксплуатации ранее выпущенных на заводе судовых двигателей
Бизнес

Какие бренды предпочитали клиенты "Росбанк Авто" в 2023 году?

03 апреля 2024 12:04  [2] Бизнес

Прошлый год выдался рекордным для российского рынка автокредитований. Общий объем в "Росбанк Авто" составил 205 млрд рублей, что в 3 раза больше прошлогоднего результата. В количественном выражении клиентам было выдано 133,8 тысяч автокредитов. 

Но, какие же бренды стали самыми популярными у наших клиентов? Мы, в "Росбанк Авто", проанализировали результаты 2023 года и решили поделиться его результатами. 

Лидером по объему кредитования в 2023 стал бренд Chery (без суббрендов) – 20,8% от всех выдач, на втором месте Haval – 15,1%, далее Geely – 12,6% и АвтоВАЗ – 7,6%.  По количеству заключенных кредитных договоров все те же бренды среди лидеров, однако места распределяются по-другому: 1. Haval - 17,8% от общего количества, 2. Chery - 15,7%, 3. Lada - 13%, 4. Geely - 8,8%. 

"Прошедший год показал такие впечатляющие результаты благодаря усердной работе всех участников автомобильной отрасли. Китайские бренды заняли нишу ушедших автопроизводителей, предлагая российскому потребителю широкий ассортимент моделей под разные задачи и предпочтения. Автомобильные дилеры старались поддерживать привычный уровень сервиса, пытаясь развиваться в непростых условиях. Мы, как банк, выстроили доверительные партнерские отношения с подавляющим большинством официально представленных брендов на российском рынке – 27", - комментирует Екатерина Конова, директор департамента розничного автокредитования "Росбанк Авто".

Директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова отмечает: "Обратите внимание, что в десятку самых продаваемых брендов также вошли и автомобили KIA, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Это произошло благодаря параллельному импорту, а также возросшей популярностью автокредитования в сегменте авто с пробегом. Однако, мы видим тенденцию на сокращение представленности этих брендов на российском рынке". 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автопром Росбанк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph