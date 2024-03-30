Рекордные показатели по строительству жилья были достигнуты в России в 2023 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В 2023 году в стране было возведено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе Правительства РФ за 2023 год в Госдуме.

Как подчеркнул премьер-министр РФ, это стало рекордным показателем за всю историю Российской Федерации как по многоквартирным, так и по индивидуальным домам.

"Свои условия проживания улучшили почти 4,5 миллиона семей. Кроме того, продолжается расселение граждан: в прошлом году из более 3 млн кв. м аварийного жилья переехали в новые квартиры еще почти 200 тыс. человек. За четыре года – это около 670 тыс. человек", - рассказал Михаил Мишустин.

Напомним, что более 507 тыс. кв. м жилья было введено в эксплуатацию в Нижегородской области за два месяца 2024 года. В 2024 году перед Нижегородской областью стоит задача ввести в эксплуатацию не менее 1,7 миллиона квадратных метров жилья.

Также сообщалось, что более 1700 жителей Нижнего Новгорода улучшили свои жилищные условия в 2023 году.

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