Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
03 апреля 2024 17:22  [97] Более 31 тыс. км автодорог создано и отремонтировано в России в 2023 году
03 апреля 2024 15:53  [130] Рекордные показатели по строительству жилья были достигнуты в России в 2023 году
03 апреля 2024 11:23  [187] Cертификаты внутренних тренеров вручили 200 специалистам нижегородских компаний
02 апреля 2024 14:42  [315] Участником ИНТЦ "Квантовая долина" в Нижегородской области уже стала 21 компания
01 апреля 2024 17:40  [464] Владимир Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году
01 апреля 2024 16:05  [370] Более $400 млн составили гарантии по кредитам нижегородским предприятиям в 2023 году
29 марта 2024 16:37  [540] РЖД получили исторически рекордные доходы в 2023 году
29 марта 2024 13:38  [504] Нижегородцы в 2023 году оплатили безналом товары и услуги на 865,7 млрд рублей
29 марта 2024 12:56  [540] Нижегородский "Консиб" увеличит выработку на 27% благодаря нацпроекту
29 марта 2024 10:49  [489] "Пластматика" в Дзержинске получила 50 млн рублей от ФРП на открытие новой линии
Экономика

Более 31 тыс. км автодорог создано и отремонтировано в России в 2023 году

03 апреля 2024 17:22  [97] Экономика

Фото: ГК "Автодор"

В России по итогам 2023 года было создано и отремонтировано более 31 тысяч км автодорог. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе Правительства РФ за 2023 год в Госдуме.

"На конец 2023 года стали удобнее и безопасности около 53% региональных дорог и свыше 70% – опорных. По всей стране создано и отремонтировано более 31 тысячи километров шоссе. Открыли движение на скоростной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани", - рассказал Михаил Мишустин.

Напомним, что почти 1,1 тыс. км дорог отремонтируют в 2024 году в России благодаря нацпроекту. Почти 400 млн рублей направят на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода.

Рекорд по объему ремонта дорог установили в Нижегородской области в 2023 году. Так, по итогам минувшего года в регионе было отремонтировано 1028 км дорог, тогда как в 2022 году в порядок было приведено 1014 км. Всего на эти работы было направлено более 19 млрд рублей.

 

 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Михаил Мишустин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph