Более 31 тыс. км автодорог создано и отремонтировано в России в 2023 году Экономика

Фото: ГК "Автодор"

В России по итогам 2023 года было создано и отремонтировано более 31 тысяч км автодорог. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе Правительства РФ за 2023 год в Госдуме.

"На конец 2023 года стали удобнее и безопасности около 53% региональных дорог и свыше 70% – опорных. По всей стране создано и отремонтировано более 31 тысячи километров шоссе. Открыли движение на скоростной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани", - рассказал Михаил Мишустин.

Напомним, что почти 1,1 тыс. км дорог отремонтируют в 2024 году в России благодаря нацпроекту. Почти 400 млн рублей направят на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода.

Рекорд по объему ремонта дорог установили в Нижегородской области в 2023 году. Так, по итогам минувшего года в регионе было отремонтировано 1028 км дорог, тогда как в 2022 году в порядок было приведено 1014 км. Всего на эти работы было направлено более 19 млрд рублей.