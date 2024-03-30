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Общество

Представители ЦУР награждены Благодарственными письмами ГУ ФССП Нижегородской области

03 апреля 2024 18:42  [103] Общество

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области-главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин наградил сотрудников Центра управления регионом Нижегородской области (ЦУР) за информационную поддержку. Церемония награждения прошла в Нижегородском областном информационном центре.

Благодарственные письма за значительный личный вклад в информационное освещение деятельности службы судебных приставов были вручены копирайтеру Марии Беляковой, специалисту по видеомонтажу Николаю Исполину, а также старшему специалисту по работе в социальных сетях Юлии Яблоковой.

Аудитория социальных сетей растет, они становятся чуть ли не основным источником получения информации. Задача ГУФССП России по Нижегородской области, а также Центра управления регионом(ЦУР) обеспечить граждан достоверной и актуальной информацией о деятельности ведомства. Сотрудничество между службой судебных приставов и Центром управления регионом позволяет оперативно решать большинство возникающих проблем.

Напомним, Центр управления регионом создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основная задача ЦУР - обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети ВКонтакте.

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Теги:
Награждение ФССП ЦУР
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