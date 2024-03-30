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Оздоровительная акция "День ТВОЕГО здоровья" пройдет в Нижнем Новгороде 7 апреля

03 апреля 2024 17:44  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Большая оздоровительная акция "День ТВОЕГО здоровья" пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 7 апреля.

На четырех площадках парка нижегородцы всех возрастов смогут будет пройти чек-ап своего здоровья, а также активно провести время.

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, акция приурочена к празднованию Всемирного дня здоровья.

Торжественное открытие акции состоится в 10:00 на центральной площади парка. Здесь будет работать мобильный кардиологический комплекс, где можно будет получить консультацию кардиолога и пройти медицинский скрининг, в частности, выполнить ЭКГ. Здесь же можно будет пройти экспресс-тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Весь день на площади будут проходить массовые зарядки, флешмобы, мастер-классы по скандинавской ходьбе и танцам, а желающие смогут поучаствовать в сдаче норм ГТО. Кроме того, посетителей парка ждет праздничный концерт.

На площадке перед общежитием №2 ПИМУ рядом с парком будут работать флюорографический, маммографический и диагностический комплексы. В центре ЗОЖ "Планета здоровья" рядом с остановкой "ул. Батумская" можно будет измерить артериальное давление и сатурацию крови, провести исследование глазного дна, внешнего дыхания. А также сдать анализ крови на холестерин и глюкозу и даже рассчитать индекс массы тела.

У посетителей центра ЗОЖ будет возможность получить консультации врача-терапевта, врача-невролога, врача-кардиолога и врача-эндокринолога. С 13:00 до 13:20 для всех желающих проведут зарядку на свежем воздухе. Кроме того, в "Планете здоровья" можно будет проверить на точность работу домашних тонометров.

На площадке Регионального центра развития талантов "Вега" пройдут мероприятия для детей. В 12:00 и в 13:30 в центре будут организованы викторины для детей на тему здорового образа жизни. Юных гостей также ждет анимация с ростовой куклой.

Ранее сообщалось, что Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения

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Теги:
Акции Здоровье Парк Швейцария
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