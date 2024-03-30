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Общество

Виртуальную "Карту жителя" первыми в России запустили в Нижегородской области

04 апреля 2024 11:35  [123] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области первыми в стране запустили виртуальную "Карту жителя". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Благодаря виртуальной карте более комфортным становится транспортный проездной. При помощи виртуальной карты можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте по льготным тарифам, без подтверждающих документов. 

Выпустить виртуальную "Карту жителя Нижегородской области" можно в мобильном приложении для смартфонов на операционной системе Android с функцией NFC. После авторизации через "Госуслуги" будет доступна функция "Оформить виртуальную карту". При оформлении обычной карты по умолчанию будет установлен тариф для оплаты проезда "60 минут с бесплатной пересадкой" на все виды городского транспорта. При оформлении карты для льготных категорий граждан будет записан один из льготных тарифов.  

В Центре координации проектов цифровой экономики отмечают, что в перечне обновлений - регистрация на портале и в мобильном приложении после авторизации через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на "Гоуслугах".  Авторизацию с помощью "Госуслуг" нужно будет совершить и ранее зарегистрированным иным способом пользователям. 

В настоящее время по "Карте жителя" доступны также сервисы получения льгот для отдельных категорий граждан, например, "Карта школьника" и "Карта студента". Отмечается, что сейчас идет работа по внесению в систему данных ранее выпущенных карт. В этой связи некоторые пользователи могут не увидеть свои карты в профиле. Со временем все ранее оформленные карты отобразятся в профиле пользователя.

В новейшей версии приложения родителям доступны функции по управлению "Картой школьника",  также доступна передача показаний приборов учета в разделе "ЖКХ" и отслеживание ранее оплаченных квитанций. Эти функции также есть и на официальном портале проекта.

Напомним, что развитие госпорталов для удобства жителей всецело отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", который утвердил президент РФ Владимир Путин.

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