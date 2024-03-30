Юрий Шалабаев поздравил победителей конкурса "Лучший дворник" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил победителей конкурса "Лучший дворник", вошедших в тройку лидеров, в день старта месячника по благоустройству 4 апреля.

"В этот день хочется поблагодарить за работу и поздравить с победой в конкурсе "Лучший дворник" по итогам зимней уборки Илхомбоя Жуманиёзова из Нижегородского района и его коллег, вошедших в тройку лучших, – Татьяну Кондратову из Автозаводского района и Романа Забродина из Канавина. За вас голосовали нижегородцы, это самая высокая оценка труда! Спасибо!", – написал в своих соцсетях Юрий Шалабаев.

Также мэр рассказал о планах, определённых в месячник по благоустройству, назвав его самой активной фазой работ по подготовке города к летнему сезону.

"Спланировали собрать почти 100 тыс. кубометров мусора, посадить порядка 500 деревьев, отремонтировать больше 280 детских площадок и выполнить другие виды работ. Скорее всего, по окончании месячника цифры будут больше. Традиционно в нём будут принимать участие дорожные и коммунальные службы, сотрудники домоуправляющих компаний, активы нижегородских предприятий, волонтёры, члены общественных и национально-культурных объединений и вообще любой желающий. Если вы просто поливаете растения в своём палисаднике или соберётесь посадить новые цветы – это уже большой вклад!", – сообщил он.

Напомним, что месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 4 апреля по 15 мая.