Белгородским школьникам провели экскурсию по Нижнему Новгороду

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Почти 200 школьников из Белгородской области стали участниками экскурсии по Нижнему Новгороду.
Как сообщает министерство образования и науки Нижегородской области, дети прибыли в нижегородский лагерь для отдыха и учебы. Для удобства перемещения школьников разделили на несколько групп.
Экскурсионная программа началась с Нижегородского кремля, где школьникам провели "живой" урок истории Также дети побывали в зоопарке "Лимпопо"и прокатились на колесе обозрения "Нижний Новгород".
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, для школьников в регионе предусмотрена большая программа. Кроме проживания и стандартной образовательной программы, детям организовали полноценный и многоплановый досуг.
Белгородские школьники остались довольны экскурсией и обещали надолго сохранить полученные впечатления.
Напомним, что во время пребывания в детском лагере в Выксе школьники не только продолжают учебу, но и проходят санаторно-курортное лечение, а также участвуют в культурно-досуговых мероприятиях.
Кроме того, юные белгородцы участвуют в региональной экологической смене "Твой след", где специалисты объясняют школьникам основы бережного отношения к природе, формируют у них экопривычки для жизни и рассказывают о профессиях, связанных с экологией и лесным делом.
Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область прибыли 200 школьников из Белгородской области.
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