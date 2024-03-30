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Общество

Белгородским школьникам провели экскурсию по Нижнему Новгороду

05 апреля 2024 11:45  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 200 школьников из Белгородской области стали участниками экскурсии по Нижнему Новгороду.

Как сообщает министерство образования и науки Нижегородской области, дети прибыли в нижегородский лагерь для отдыха и учебы. Для удобства перемещения школьников разделили на несколько групп.

Экскурсионная программа началась с Нижегородского кремля, где школьникам провели "живой" урок истории Также дети побывали в зоопарке "Лимпопо"и прокатились на колесе обозрения "Нижний Новгород".

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, для школьников в регионе предусмотрена большая программа. Кроме проживания и стандартной образовательной программы, детям организовали полноценный и многоплановый досуг.

Белгородские школьники остались довольны экскурсией и обещали надолго сохранить полученные впечатления.

Напомним, что во время пребывания в детском лагере в Выксе школьники не только продолжают учебу, но и проходят санаторно-курортное лечение, а также участвуют в культурно-досуговых мероприятиях.

Кроме того, юные белгородцы участвуют в региональной экологической смене "Твой след", где специалисты объясняют школьникам основы бережного отношения к природе, формируют у них экопривычки для жизни и рассказывают о профессиях, связанных с экологией и лесным делом.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область прибыли 200 школьников из Белгородской области.

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Теги:
школьники Экскурсия
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