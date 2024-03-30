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Бизнес

Нижегородским инноваторам предусмотрено до 12 млн рублей в виде грантов на развитие проекта

05 апреля 2024 16:20  [112] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские инновационные предприятия могут получить гранты по четырем программам Фонда содействия инновациям (ФСИ). Информационную и организационную поддержку потенциальным участникам на всех стадиях подачи заявки окажут в региональном представительстве ФСИ – технопарке "Анкудиновка".

"Зачастую инновационный бизнес в регионе ведут совсем небольшие компании из сферы IT, компьютерных технологий, химии, электроники. Эти предприятия создают вчерашние студенты, готовые развивать свои проекты в прикладном направлении, и им требуются сравнительно небольшие средства для старта своего дела или вывода на рынок нового продукта. На сегодняшний день в ФСИ открыт прием заявок на грантовые конкурсы с объемом поддержки до 12 миллионов рублей", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В настоящее время открыт прием заявок на такие конкурсы, как "Бизнес-Старт" (действует в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO") – победители получают грант до 12 млн рублей, "Старт-ИИ-1" (действует в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ")  - грант до 4 млн рублей, "Старт-ИИ-2" (действует в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ") – грант до 8 млн рублей, "Старт-Взлет" (действует в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO") – грант до 3 млн рублей.

"Грантовую поддержку всех действующих конкурсов предприятия могут использовать для совершенствования и развития своих проектов. Мы активно сотрудничаем с компаниями из Нижегородской области, помогая им вступить в инфраструктуру поддержки технологического бизнеса на федеральном уровне. Программы ФСИ предоставляют уникальные возможности для инноваторов значительно упростить путь от концепции до коммерциализации своего проекта", - отметил директор управляющей компании технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев.

Подать заявку на конкурс "Бизнес-Старт" можно до 22 апреля, "Старт-ИИ-1" и "Старт-ИИ-2" - до 13 мая, "Старт-Взлет" - до 20 мая.

Ознакомиться с подробной информацией, а также подать заявку можно на сайте Фонда содействия инновациям: https://online.fasie.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Гранты Инновация
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