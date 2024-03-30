Нижегородские эксперты прогнозируют изменения в миграционной политике России Политика

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Члены нижегородского эксперт-клуба прокомментировали поручение президента РФ Владимира Путина изменить подходы к миграционной политике в стране, сообщает pravda-nn.ru.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков уверен, что реформа в сфере миграционной политики назрела и перезрела.

"Катализатором, к сожалению, стали трагические события в "Крокус-Сити Холл", которые в очередной раз обнажили серьезные бреши в миграционной политике и переросли в угрозу национальной безопасности. Президент на коллегии МВД справедливо призвал поменять подходы к миграционной политике в России, и предложил ряд конкретных мер", - подчеркнул эксперт.

Руководитель Нижегородского филиала Фонда гражданского общества Евгений Семенов считает, что проблема нелегальной миграции для Нижегородского региона остро не стоит.

"Резонансных событий или громких преступлений с участием нелегальных мигрантов в последнее время в регионе не зафиксировано. Однако это не означает, что проблемы не существует", - указал он.

Старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник считает, что кардинальное изменение миграционной политики стало одним из приоритетных направлений государственной политики на современном этапе.

"События последнего времени проявили проблемы в этой области, которые накапливались в течение нескольких десятилетий. Миграционная политика государства должная быть строгой, ясной, понятной и прозрачной. Именно на это ориентировал государственные органы президент в своем поручении", - сказал эксперт.

Ранее нижегородские эксперты высказались о позиции Глеба Никитина по запретному списку книг.