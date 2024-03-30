Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде Происшествия

Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде

Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, огонь ликвидирован на площади 640 кв. м.

Никто не пострадал.

Пожарные приступили к проливке и разборке конструкций.

От МЧС России к работам были привлечены 49 специалиста и 12 единиц техники.

Дознаватели ведомства установят причину возгорания. Вопрос взяла на контроль прокуратура.