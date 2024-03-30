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Происшествия

Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде

07 апреля 2024 09:41  [86] Происшествия
Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде

Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде

Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, огонь ликвидирован на площади 640 кв. м.

Никто не пострадал.

Пожарные приступили к проливке и разборке конструкций.

От МЧС России к работам были привлечены 49 специалиста и 12 единиц техники.

Дознаватели ведомства установят причину возгорания. Вопрос взяла на контроль прокуратура.

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Теги:
Пожар
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