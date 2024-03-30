Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде
Возгорание торгового павильона потушили на улице Львовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, огонь ликвидирован на площади 640 кв. м.
Никто не пострадал.
Пожарные приступили к проливке и разборке конструкций.
От МЧС России к работам были привлечены 49 специалиста и 12 единиц техники.
Дознаватели ведомства установят причину возгорания. Вопрос взяла на контроль прокуратура.
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