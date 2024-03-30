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Общество

Кадетский корпус ПФО им. В.Ф. Маргелова начинает приём воспитанников

07 апреля 2024 15:21  [119] Общество
Кадетский корпус ПФО им. В.Ф. Маргелова начинает приём воспитанников

Кадетский корпус ПФО им. В.Ф. Маргелова начинает приём воспитанников

Кадетский корпус ПФО им. В.Ф. Маргелова начинает приём воспитанников. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Учреждение расположено в д. Истомино, Балахнинский округ. Оно рассчитано на 381 учащегося (только мальчики), 18 классов-комплектов (7-11 классы). Набор будет вестись в 7-й и 10-й классы.

Здесь готовят будущих специалистов для воздушно-десантных войск ВС РФ, каждый кадет совершает не менее трех прыжков с парашютом. Предусмотрены обязательные уроки по военной подготовке («НВП», «Общевойсковая подготовка», «Воздушно-десантная подготовка»), а также занятия в кружках и секциях, в том числе по подготовке водителей категории «В» и «С».

Проживают ребята на территории учреждения в четырёхместных комнатах.

Подробнее о правилах приёма можно узнать на сайте Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. генерала армии В.Ф. Маргелова

Отмечается, что также в апреле стартует набор в кадетские корпуса ПФО: Башкирский, им. Героя России А.В. Доставалова (г. Ишимбай) и Татарстанский, им. Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина (г. Нижнекамск); а также в мае-июне — Чувашский, им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова (г. Чебоксары), а в июне — Удмуртский, им. Героя Советского Союза В.Г. Старикова (г. Воткинск).

20% мест в них предусмотрено для обучающихся из других регионов Российской Федерации, а также из числа воспитанников детских домов и интернатных учреждений.

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Теги:
Армия Образование
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