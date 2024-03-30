Кадетский корпус ПФО им. В.Ф. Маргелова начинает приём воспитанников
Кадетский корпус ПФО им. В.Ф. Маргелова начинает приём воспитанников. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Учреждение расположено в д. Истомино, Балахнинский округ. Оно рассчитано на 381 учащегося (только мальчики), 18 классов-комплектов (7-11 классы). Набор будет вестись в 7-й и 10-й классы.
Здесь готовят будущих специалистов для воздушно-десантных войск ВС РФ, каждый кадет совершает не менее трех прыжков с парашютом. Предусмотрены обязательные уроки по военной подготовке («НВП», «Общевойсковая подготовка», «Воздушно-десантная подготовка»), а также занятия в кружках и секциях, в том числе по подготовке водителей категории «В» и «С».
Проживают ребята на территории учреждения в четырёхместных комнатах.
Подробнее о правилах приёма можно узнать на сайте Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. генерала армии В.Ф. Маргелова
Отмечается, что также в апреле стартует набор в кадетские корпуса ПФО: Башкирский, им. Героя России А.В. Доставалова (г. Ишимбай) и Татарстанский, им. Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина (г. Нижнекамск); а также в мае-июне — Чувашский, им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова (г. Чебоксары), а в июне — Удмуртский, им. Героя Советского Союза В.Г. Старикова (г. Воткинск).
20% мест в них предусмотрено для обучающихся из других регионов Российской Федерации, а также из числа воспитанников детских домов и интернатных учреждений.
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