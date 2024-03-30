Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области составил 106,5% Экономика

Индекс физического объема производства пищевых продуктов в регионе за январь-февраль 2024 года составил 106,5%.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона увеличили выпуск мяса на восемь процентов, колбасных изделий – на семь процентов, рыбы – на пять процентов, сливочного масла – на четыре процента, йогуртов – более чем в шесть раз, сыров и творога – на пять процентов, хлеба – на 35 процентов, кондитерских изделий – на четыре процента, плодоовощных консервов – на два процента", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

За январь-февраль предприятия отрасли произвели 15 тыс. тонн мяса, 7,2 тыс. тонн колбасных изделий, 1 тыс. тонн переработанной и консервированной рыбы, 1 тыс. тонн сливочного масла, 4,5 тыс. тонн сыров и творога, 2,4 тыс. тонн йогуртов, 0,8 тыс. тонн хлеба с микронутриентами, 8,3 тыс. тонн кондитерских изделий, 23,9 млн банок плодоовощных консервов.

"За два месяца предприятия пищепрома произвели продукции на общую сумму 31,2 миллиарда рублей, в том числе на 26,6 миллиарда рублей – пищевых продуктов и на 4,6 миллиарда – напитков", - добавил министр.

Напомним, для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона предусмотрены государственные меры поддержки – субсидированные кредиты на закупку сырья и приобретение оборудования. Молокоперерабатывающим организациям компенсируется часть затрат на переработку сырого молока и 70% затрат на покупку маркировочного оборудования.