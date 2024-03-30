Выкса признана одним из лидеров промышленного туризма в России Общество

Фото: ОМК, архив

Благовещенск в Республике Башкортостан и Выкса в Нижегородской области, градообразующими предприятиями которых являются заводы группы ОМК, назвали городами-лидерами промышленного и креативного туризма в России.

Подведены итоги первой Всероссийской премии "Туристические города", на которой оценили населенные пункты из 42 регионов.

Победителем в номинации "Город промышленного туризма" стал Благовещенск. Развивать индустрию гостеприимства городу помогает старейшее металлургическое предприятие России — благовещенский завод ОМК. В 2023 году по маршрутам "Огонь. Металл. Люди" и "Царство станков" прошли около 2,5 тысяч туристов из разных уголков России. Они посетили заводские цеха и увидели весь путь производства продукции — от конструирования и отливки до сборки трубопроводной арматуры.

"Мы любим Благовещенск и гордимся тем, что он занял первое место в таком престижном конкурсе. На предприятии промышленный туризм активно развиваем с 2022 года, у нас много планов на будущее. Летом запустим новый маршрут "Удивительная металлургия" для школьников: будем им показывать производство и знакомить с заводскими профессиями", — сказала PR-партнер благовещенского завода ОМК Владлена Елышева.

Второе место в номинации "Город промышленного туризма" заняла Выкса. Здесь находится выксунский завод ОМК — амбассадор промышленного туризма в России. Сейчас на предприятии действуют четыре туристических маршрута, на которых можно увидеть, как плавят сталь, производят трубы "русского" размера и железнодорожные колеса. Также гости посещают первый и единственный в России индустриальный стрит-арт парк на территории предприятия. В апреле на заводе запустят новый научно-популярный маршрут для детей "Все по науке. Лунный трубопровод".

Кроме этого, эксперты назвали Выксу городом креативного туризма России наравне с Екатеринбургом. С 2011 года в Выксе проходит один из самых масштабных фестивалей современной культуры — "Выкса-фестиваль", который ОМК проводит вместе с фондом "ОМК-Участие". В городе есть около сотни уникальных арт-объектов и муралы современных художников, действует культурный центр "Волна", где находится арт-резиденция для российских и зарубежных художников. Все это привлекает в город тысячи туристов. В 2023 году их число было сравнимо с населением округа — около 70 тысяч человек.

"В номинацию "Город креативного туризма" нас изначально не заявляли, но эксперты, оценив все конкурсные проекты, решили отметить наш вклад. Выкса имеет уникальный опыт развития промышленного и креативного туризма и доказывает, что и малый город может стать культурным центром, привлекательным для туристов со всех уголков страны", — отметила менеджер по промышленному туризму выксунского завода ОМК Лариса Малофеева.

Ранее сообщалось, что ОМК продлевает прием заявок на грантовый конкурс для волонтеров и НКО.