23 марта 2026 08:00 Общество
Врач Бородина рассказала, что нужно знать о диагностике и лечении туберкулеза

Туберкулез остается одной из самых опасных инфекций в мире — ежегодно он уносит до миллиона жизней. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, Россия по-прежнему входит в число стран с высоким уровнем распространенности заболевания. Это делает особенно важными как системную работу медиков, так и внимательное отношение самих граждан к своему здоровью.

О ситуации с заболеваемостью, методах диагностики и профилактике рассказала заместитель главврача Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера Наталья Бородина.

Кто и как может заразиться

По ее словам, главным источником инфекции является человек с активной формой туберкулеза, который выделяет микобактерии с мокротой. Во время кашля, чихания, разговора или даже смеха частицы с возбудителем могут распространяться в воздухе на расстояние до 15 метров и попадать в дыхательные пути окружающих.

Риск заражения возрастает при ослабленном иммунитете, а также при хронических воспалительных заболеваниях, в том числе бронхите у курильщиков.

Наиболее распространенной формой заболевания остается туберкулез легких. Среди впервые выявленных пациентов на него приходится около 95% случаев. Внелегочные формы встречаются значительно реже — чуть более чем у 4% заболевших. При этом у мужчин чаще диагностируют поражение костей и суставов, а у женщин — мочеполовой системы.

Как это лечится

Современные подходы к лечению предполагают комплексное обследование при подозрении на заболевание. В него входят рентгенологические исследования органов грудной клетки, анализ крови, многократное исследование мокроты на микобактерии, а также туберкулиновые пробы. При необходимости пациента направляют на полный курс противотуберкулезной терапии, после которого он находится под диспансерным наблюдением не менее двух лет.

Что требуется для постановки диагноза

Отдельное внимание в медицине уделяется не только диагностике, но и раннему выявлению заболевания. Как отмечает специалист, именно выявление туберкулеза является ключевой задачей. Основным методом на сегодняшний день остается флюорография, которая позволяет обнаруживать заболевание в 2-3 раза эффективнее.

Для постановки точного диагноза используются современные методы — сочетание неинвазивных и инвазивных исследований. Это позволяет подтвердить заболевание более чем у 95% пациентов в короткие сроки. В практике применяются КТ, УЗИ и различные виды эндоскопической диагностики, включая видеоторакоскопию.

Эксперт подчеркивает: полностью исключить риск заражения невозможно: носителями микобактерий являются около 80% населения страны. Однако в большинстве случаев инфекция остается в организме в "спящем" состоянии и не приводит к развитию болезни. Наибольшая вероятность заболеть сохраняется в течение первых двух лет после инфицирования.

Снизить риски можно за счет внимательного отношения к своему здоровью и регулярных обследований. Одним из самых надежных способов раннего выявления остается флюорография, которую проводят в рамках диспансеризации.

Когда обращаться к врачу

Поводом для обращения к врачу могут стать такие симптомы, как боль в груди, кашель с мокротой, повышенная температура и ночная потливость. В таких случаях важно своевременно пройти дополнительное обследование.

Специалисты напоминают, что один больной туберкулезом за год может заразить до десяти человек. При этом заболевание поддается профилактике и лечению, а применяемые в России методы терапии остаются эффективными и сопровождаются строгими критериями выздоровления.

Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации направлено на достижение целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Проект ориентирован на увеличение продолжительности жизни и предусматривает модернизацию медицинской инфраструктуры, привлечение квалифицированных кадров, внедрение современных подходов к профилактике и лечению хронических заболеваний, а также развитие экстренной помощи и реабилитации.

