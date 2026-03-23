Новый офис врача общей практики заработал в деревне Березовка Богородского округа

23 марта 2026 09:23
Новый офис врача общей практики заработал в деревне Березовка Богородского округа

20 марта 2026 года в деревне Березовка Богородского муниципального округа состоялось торжественное открытие нового офиса врача общей практики. Модульное здание построили и оснастили современным оборудованием благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». К церемонии открытия объекта присоединились представители администрации округа, медицинский персонал и местные жители.

Первый заместитель главы администрации Богородского округа Александр Захаров отметил, что благодаря совместным усилиям региона и муниципалитета удалось обеспечить комфортные условия для приема пациентов. Он подчеркнул, что теперь жители Березовки смогут получать квалифицированную медицинскую помощь, включая физиотерапевтические процедуры, в непосредственной близости от места проживания.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что общая стоимость реализации проекта превысила 26 млн рублей. В эту сумму вошли работы по подготовке территории под установку объекта, собственно возведение здания, закупка 150 единиц медицинской техники и мебели.

По словам главного врача Богородской ЦРБ Светланы Тебекиной, в числе приобретенного оборудования – тонометры, фонендоскопы, холодильники для медикаментов, термоконтейнеры, шины, носилки, а также компьютерная техника с доступом к сети интернет, аппарат ЭКГ, дефибриллятор, экспресс-анализаторы для определения уровня сахара крови, холестерина и кардиомаркеров, оборудование для физиотерапии, пеленальный стол, кушетки, специализированная медицинская мебель и многое другое.

Офис врача общей практики включает кабинеты врача и фельдшера, смотровой кабинет, процедурный кабинет и помещение для физиотерапии. Объект подключен к центральным системам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Прием пациентов будут вести врач общей практики Любовь Кузнецова, фельдшер Ирина Суханова и медицинская сестра Наталья Поршнева.

«Раньше наше медучреждение находилось на первом этаже жилого дома, что не отвечало современным требованиям. Созданные условия позволяют оказывать медицинскую помощь на новом уровне. Благодаря проведению интернета и приобретению современного оборудования пациенты могут проходить медосмотры, сдавать анализы и получать результаты непосредственно в офисе врача общей практики, без необходимости обращения в иные медицинские организации», – сказала Любовь Кузнецова.

Новый офис врача общей практики обеспечит доступной первичной медико-санитарной помощью более 1,5 тысячи жителей деревни Березовка. Врач будет вести прием как взрослых пациентов, так и детей.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

