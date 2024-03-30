ГУ Минюст РФ по Нижегородской области проведет "горячую линию" по вопросам антикоррупционной экспертизы правовых актов Общество

Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области 11 апреля 2024 года проведет "горячую" телефонную линию по вопросам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Нижегородской области.

На вопросы нижегородцев и независимых экспертов ответит исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований ГУ Минюста РФ по Нижегородской области Шалавина Оксана Александровна, телефон 224-86-18 (доб. № 809). Звонки принимаются с 11.00 до 13.00.