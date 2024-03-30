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Общество

Ордена Мужества вручили семьям нижегородцев-участников СВО

09 апреля 2024 16:47  [36] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вручение государственной награды "Орден Мужества" родственникам Героев, погибших во время специальной военной операции, состоялось в администрации Нижегородского района. Об этом сообщили в районной администрации.

На церемонии вручения присутствовали родственники и друзья погибших, заместитель главы администрации Нижегородского района Игорь Крючков, военный комиссар Советского и Нижегородского районов Анвяр Хусиянов, а также юнармейцы. За проявленный героизм при исполнении служебного долга посмертно были награждены Сергей Шишкин, Федор Троицкий, Алексей Клинов и Эдвард Гулян.

"Мы склоняем головы в память о тех, кто погиб в ходе специальной военной операции. Государственная награда "Орден Мужества" говорит о самоотверженности и отваге Героев Отечества, которые отличились на полях сражений при исполнении своего служебного долга. Такие люди – это пример мужества и героизма, доблести и отваги, которые никого не оставят равнодушным!", – отметил заместитель главы Нижегородского района Игорь Крючков.

Военный комиссар Советского и Нижегородского районов Анвяр Хусиянов отметил, что память о Героях – бессмертна. "Мы гордимся нашими Вооруженными силами, солдатами и офицерами, которые ценой собственной жизни защищают Родину, свой народ и товарищей. Все павшие Герои навечно останутся в наших сердцах", – сказал он.

В завершении мероприятия память павших Героев почтили минутой молчания. Для присутствующих также прозвучали патриотические музыкальные  композиции в исполнении воспитанников Дома детского творчества Нижегородского района.

Ранее глава города Юрий Шалабаев присоединился к словам Президента РФ, сказанным во время послания Федеральному собранию и обращенным к нашим бойцам: "Низкий вам поклон, ребята". "Мы делаем и  будем делать все возможное, чтобы поддержать вас и ваши семьи", - сказал глава города.

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Теги:
Военные Награды СВО
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