Около 30 предпринимателей Павловского округа приняло участие во встрече с территориальным управляющим Корпорации развития Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Территориальный управляющий Корпорации развития Нижегородской области Юрий Кашин и заместитель руководителя дирекции развития и эксплуатации технопарковых зон Корпорации Игорь Филя провели встречу с представителями Ассоциации промышленников и предпринимателей Павловского округа.

В мероприятии приняли участие около 30 предпринимателей, руководители образовательных учреждений и организаций банковского сектора, а также представители администрации муниципалитета.

Юрий Кашин ознакомил участников встречи с деятельностью Корпорации развития региона, рассказал о мерах государственной поддержки, а также представил доступные инвестплощадки Павловского округа и ответил на вопросы предпринимателей.

"В Павловском муниципальном округе на данный момент представлено 16 площадок для реализации инвестпроектов. Эта территория интересна для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В частности, в районе функционируют два крупных машиностроительных завода – по производству автобусов в Павлове и по производству трамваев и электробусов в Ворсме, а также ряд крупных сельскохозяйственных предприятий, включая крупнейшую птицефабрику региона", – отметил Юрий Кашин.

Он добавил, что в настоящее время на сопровождении Корпорации в Павловском округе находится три проекта с объемом инвестиций 1,26 млрд рублей.

В свою очередь, Игорь Филя представил бизнес-сообществу возможности создания промышленных, аграрных и технологических парков на территории региона, а также рассказал о преимуществах таких промышленных комплексов.

"Территориальные управляющие Корпорации развития помогают предпринимателям во всех округах области, благодаря чему инвестиционные проекты реализуются на территории всего региона. Отмечу и важность этого института для самих предпринимателей, которые могут оперативно получить необходимую информацию и поддержку. В 2023 году с помощью шести территориальных управляющих были реализованы инвестпроекты на сумму около 13 миллиардов рублей, а сейчас на их сопровождении находится более 90 проектов с общим объемом инвестиций более 31 миллиарда рублей", – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Встречи территориальных управляющих агентства развития региона с предпринимателями в муниципалитетах проходят на постоянной основе – минимум раз в месяц. С контактами и закрепленными за инвеступравляющими территориями можно ознакомиться на инвестиционном портале Нижегородской области.

Напомним, Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина в интересах инвестора. Она содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.