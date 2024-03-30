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Общество

Почти 450 человек приняли участие в патриотических квизах "ПРО Нижний"

10 апреля 2024 09:58  [77] Общество

Фото: Единый военно-патриотический центр "Авангард"

Около 450 человек приняли участие в трех из семи игр патриотического квиза "ПРО Нижний".

Как сообщает организатор мероприятия - Единый военно-патриотический центр "Авангард", в викторинах патриотической и краеведческой направленности вопросы касаются истории Нижнего Новгорода и региона, городских легенд, известных объектов стрит-арта, а также знаменитых земляков и блюд нижегородской кухни.

По словам исполнительного директора единого военно-патриотического центра "Авангард" Валерия Яковлева, патриотический квиз сегодня - востребованный формат времяпровождения у людей разного возраста.

Отмечается, что во время игры "ПРО Нижний" у участников есть возможность сделать благотворительные взносы на восстановление музыкальных школ города Харцызска.

Следующая игра пройдет 13 апреля. Записаться на игру можно в группе единого военно-патриотического центра "Авангард" в  соцсети"ВКонтакте. Участие бесплатное.

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Теги:
Нижний Новгород Патриотизм
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