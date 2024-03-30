Участок улицы Тверской в Нижнем Новгороде временно перекроют Общество

В Нижнем Новгороде с 06.00 11 апреля до 23.59 27 апреля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно прекращено движение транспорта напротив дома №22 по улице Тверской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации.

Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что улицу Ульянова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки ливневки до начала июня.