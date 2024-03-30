Уборка аварийных деревьев проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уборка аварийных деревьев и оздоровление насаждений проходят в Нижнем Новгороде в апреле, сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, в Автозаводском районе в лесном массиве Стригинский бор после проведенного обследования было выявлено 66 аварийных и сухостойных деревьев.

Как отметили в МКУ "Нижегородское городское лесничество", специалисты осуществляют расчистку территорий от упавших деревьев.

Так, неликвидная древесина частично вывозится во влажные низины для оставления на перегнивание согласно лесохозяйственным нормативам.

Ранее сообщалось, что почти 1750 деревьев посадили в Нижнем Новгороде в 2023 году.