Трехзвездночная гостиница "Шухов" откроется в Выксе Общество

Трехзвездночная гостиница "Шухов" откроется в Выксе при поддержке ОМК в июле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Отель расположится на исторической набережной Верхне-Выксунского пруда Выксы в июле 2024 года. Он войдет в состав индустриально-туристического центра "Шухов парк", инициатором и якорным инвестором которого выступает ОМК.

Над архитектурным обликом гостиницы работало московское бюро "Фронт архитектура". В архитектуре отеля нашло отражение промышленное наследие площадки: ранее на этой территории располагался первый завод промышленников братьев Баташевых, относящийся к XVIII веку.

В материалах отделки отеля использовался красный кирпич, черный металл и витражное остекление, напоминающие о старых заводских цехах.

В гостинице насчитывается 48 номеров. Кроме того, в здании будет работать кафе "Оранжерея" с панорамными витражными окнами, откуда можно любоваться видом на набережную пруда и культурно-историческую часть "Шухов-парка". Кафе станет работать как для гостей отеля, так и для всех желающих. Попасть в него будет можно через отдельный вход с набережной.

Выбор названия кафе также символичен: в XIX веке вблизи располагались оранжереи, в которых выращивались ананасы и другие экзотические фрукты специально для императорского стола. В меню кафе будут представлены блюда современной русской кухни.

В настоящее время в отеле близятся к завершению внутренние отделочные работы и завозят мебель. Первых гостей "Шухов" примет к "Выкса-фестивалю" в июле 2024 года.

"В минувшем году, по данным администрации округа, туристско-экскурсионный поток в Выксу составил порядка 70 тысяч человек, что сопоставимо с числом жителей города. Сейчас ОМК активно развивает здесь промышленный и культурно-событийный туризм, поэтому открытие новой гостиницы сделает поездки туристов в Выксу еще более комфортными", - отметил директор по инвестициям выксунского завода ОМК Александр Гудков.