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Бизнес

Более 30 нижегородских предприятий приняли участие в деловой игре "Экспортная регата"

10 апреля 2024 16:51  [105] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 30 предприятий из Нижегородской областей приняли участие в тренинге "Экспортная регата" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, организаторами выступили Центр поддержки экспорта Нижегородской области совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ).

Тренинг "Экспортная регата" прошел в формате деловой игры под руководством директора по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "Российский экспортный центр" Натальи Минаевой. Подобные занятия с экспертами РЭЦ помогают предпринимателям улучшить свои умения, повысить  конкурентоспособность, а также свести к минимуму риски при ведении бизнеса на международном уровне. 

Кроме того, на мероприятии поднимались такие важные темы, как деловая коммуникация и меры поддержки для экспортного бизнеса. Многих участников интересовали условия участия в международных выставках.

По словам Натальи Минаевой, предпринимателям было предложено три механизма: участие на коллективных стендах за рубежом вместе с Российским экспортным центром, компенсация затрат на самостоятельное участие в выставках через Минпромторг РФ и поддержка от Центра поддержки экспорта Нижегородской области для участия в выставках внутри страны и за рубежом.

Нижегородские предприятия-экспортеры могут получить комплексные меры поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", которые разработаны в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.  Среди мер поддержки: бесплатные обучающие курсы, льготные кредиты, компенсация транспортных расходов и т.д. Все меры поддержки собраны в Центре развития экспорта Нижегородской области, который помогает вести деятельность как начинающим, так и опытным экспортерам, консультации по мерам поддержки Российского экспортного центра.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес"или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

СПРАВКА:

Российский экспортный центр оказывает финансовую и нефинансовую помощь экспортерам. Он проводит аналитическую работу, предлагает услуги экспортерам по страхованию внешнеторговых сделок, помогает принять участие в международных тендерах, содействует в поиске иностранных контрагентов, консультирует по вопросам таможенного оформления товаров, оказывает кредитно-гарантийную поддержку бизнеса. Начинающим участникам рынка доступны учебные материалы, а также предоставляется возможность пройти курс обучения. 

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