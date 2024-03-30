Команда Княгининского IT-куба стала победителем Национального чемпионата по робототехнике Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Юные воспитанники центра цифрового образования детей "IT-куб" из Княгининского округа одержали победу в Национальном чемпионате по робототехнике в номинации "Лучшая инженерная тетрадь". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Инженерно-геологическая группа "Дюна" преодолела региональный отборочный чемпионат Международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике "ЛИГА исследований", проходивший в рамках регионального фестиваля "ТехноФест – Нижний Новгород". В результате команда получила возможность представить регион в Национальном чемпионате по робототехнике, который проходил в начале апреля в Красноярске.

Юные инженеры Степан Косолапов, Элина Горюнова, Матвей Кокурин и Елизавета Ларина вместе со своими наставниками Ариной Паньшиной и Дмитрием Ваняевым сконструировали установку по добыче, сортировке и переработке кварцевого песка и продемонстрировали судьям методы, использованные при ее создании.

Как отметил начальник Центра цифрового образования детей "IT-куб" Княгининского округа Владимир Косолапов, Национальный чемпионат по робототехнике проводится ежегодно и является ведущей площадкой для развития компетенций в сфере проектирования, робототехники и инженерии в целом.

«Особое внимание на соревнованиях уделяется так называемым мягким навыкам: коммуникативности, навыку презентации своего проекта и поиска профессиональных контактов. Ребята прекрасно показали себя и принесли еще одну победу в копилку нашего "IT-Куба", – подчеркнул он.

Напомним, деятельность центров цифрового образования детей "IT-куб" ведется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Ранее сообщалось, что еще четыре центра цифрового образования "IT-Куб" открыли в Нижегородской области.