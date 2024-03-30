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Бизнес

Нижегородский центр "Мой бизнес" с начала года провел около 10 тысяч консультаций

12 апреля 2024 09:22  [82] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели получили около 10 тысяч консультаций от регионального центра "Мой бизнес" и его филиалов в первом квартале 2024 года. Центр был создан и работает в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что система поддержки бизнеса в регионе выстроена таким образом, чтобы компании могли получить помощь государства на всех этапах развития, от подготовки к открытию собственного дела и до выхода на новые рынки, в том числе зарубежные.

"Проконсультироваться по всем действующим программам поддержки можно в центре "Мой бизнес" или в одном из 38 его филиалов. Это целая система, в которой предприниматели могут задать вопросы, касающиеся развития бизнеса, любым удобным им способом, даже не покидая рабочего места. К примеру, специалисты центра "Мой бизнес" рассказывают об инструментах нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" по телефону горячей линии, в мессенджерах, по почте, через платформу МСП.РФ, сайт "Мойбизнес52.РФ" и на личных приемах", - сказал Андрей Саносян.

Наибольшее количество обращений в первом квартале 2024 года касалось обучающих программ, продвижения бизнеса, заключения социального контракта и получения льготных займов. 

"С начала года сотрудники областного центра "Мой бизнес" и его филиалов в муниципалитетах обработали более 5300 обращений очно, почти 2900 – по телефону горячей линии, еще около 1400 тысяч консультаций было проведено в формате онлайн через мессенджеры, почту, сайт, соцсети и платформу МСП.РФ", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
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